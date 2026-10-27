À Saint-Étienne, les feux d'artifice en tribunes agacent la direction

La direction stéphanoise tape du poing. Trois jours après la victoire en apothéose face à Nantes, et un but d’Augustine Boakye sur le gong suivi d’un énorme craquage de fumigènes et un feu d’artifices dans le kop nord, tribune dans laquelle les Magic Fans fêtaient leurs 35 ans d’existence, les vidéos tournent en boucle quant à la ferveur stéphanoise. Une tribune enflammée, qui ne rend pas admiratif tout le monde, et certainement pas la direction du club ligérien. Selon RMC Sport , elle a ouverte une enquête pour tenter de comprendre comment autant d’engins pyrotechniques ont pu passer les contrôles de sécurité à l’entrée du stade.

Conséquences directes, au-delà de la très probable fermeture de tribune qui devra être décidée par la LFP, les fouilles aux entrées pourraient à l’avenir être encore plus renforcées , ce qui pourrait impliquer de longues files d’attente aux alentours de Geoffroy-Guichard. « Connaître l’existence d’un risque ne signifie ni l’autoriser, ni le cautionner (…) Comme chaque match, l’ASSE a déployé un contrôle et une prévention importants, tout en reconnaissant qu’aucun dispositif ne permet d’écarter totalement le risque dans un environnement de forte affluence » , a confié une source proche du club à nos confrères.…

TJ pour SOFOOT.com