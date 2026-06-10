On connaît les affiches de la première journée de Ligue 1
Qui finira sur la première place du podium le 23 août prochain ? La LFP a annoncé la programmation de la première journée de championnat. Le PSG, champion en titre, recevra le Stade rennais et l’OM accueillera Strasbourg . Pour son retour dans l’élite après plus de seize longues années, Le Mans fera son baptême du feu à Brest.
PREMIER ROUND 🥊 pic.twitter.com/X62OgDC4VZ…
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