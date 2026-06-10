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On connaît les affiches de la première journée de Ligue 1
information fournie par So Foot 10/06/2026 à 15:47

On connaît les affiches de la première journée de Ligue 1

On connaît les affiches de la première journée de Ligue 1

Qui finira sur la première place du podium le 23 août prochain ? La LFP a annoncé la programmation de la première journée de championnat. Le PSG, champion en titre, recevra le Stade rennais et l’OM accueillera Strasbourg . Pour son retour dans l’élite après plus de seize longues années, Le Mans fera son baptême du feu à Brest.

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