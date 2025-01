On connaît les affiches de 8es de finale de la Coupe de France

On se frotte déjà les mains.

Le tirage au sort des 8 es de finale de la Coupe de France a été effectué ce jeudi soir par le handballeur Daniel Narcisse. Et il nous a réservé de belles affiches. Les deux petits poucets – Dives-Cabourg et Bourgoin-Jallieu (N3) – affronteront respectivement l’AS Cannes (N2) et le Stade de Reims (L1) . Pour ce qui est de l’autre formation de National 2, le Stade briochin, elle recevra l’OGC Nice. Le Paris-SG, champion en titre, ira au Mans, seule équipe de National encore en lice . Il y aura également un choc de Ligue 1 entre Strasbourg et Angers.…

TM pour SOFOOT.com