On connaît les adversaires des Bleues pour les qualifications à la Coupe du monde 2027
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 16:07

On connaît les adversaires des Bleues pour les qualifications à la Coupe du monde 2027

On connaît les adversaires des Bleues pour les qualifications à la Coupe du monde 2027

La première place ou la galère des barrages.

Ce mardi, l’UEFA a réalisé le tirage au sort pour les qualifications de la zone Europe à la prochaine Coupe du monde féminine, prévue en 2027 au Brésil. Dans le groupe A2, l’équipe de France de Laurent Bonadei retrouvera les Pays-Bas, la Pologne et la République d’Irlande. Après une élimination décevante en quarts de finale du dernier Euro, les Bleues vont avoir à cœur de relancer la machine en vue de cette échéance au sommet du football mondial.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
