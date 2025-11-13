On connait le stade qui accueillera la finale de l’Euro 2028

Accrochez-vous, on est sur de l’original.

Une fois la Coupe du monde 2026 arrivée à son terme l’été prochain, tous les regards seront fixés sur la prochaine échéance : l’Euro 2028, au Royaume-Uni et en Irlande. Ce mercredi, l’UEFA a annoncé que c’est le mythique stade Wembley qui accueillera les demi-finales et la finale de ce championnat d’Europe des Nations . Après la finale de l’Euro 1996 et celle de 2020, décalée en 2021 à cause du Covid, c’est la troisième finale d’Euro qui se jouera dans le plus grand stade d’Angleterre (90 000 places).…

CDB pour SOFOOT.com