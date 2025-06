On connaît le programme de la première journée de Premier League édition 2025-2026

Le seul moment de l’année où Arsenal est premier.

Plus que deux mois avant le retour du championnat le plus populaire (et le plus riche) du monde : la Premier League . Deux mois à patienter devant l’Euro Espoirs, la Gold Cup, la Coupe du monde des clubs et l’Euro féminin. Seuls les véritables passionnés de football parviendront à traverser cette période sans encombre.…

VF pour SOFOOT.com