On connaît le prochain entraîneur de Cristiano Ronaldo
Il ne sera pas resté longtemps au chômage. Quelques mois après avoir été remercié par Nottingham Forest, Ange Postecoglu a déjà retrouvé un poste. Le technicien australien quitte en effet la Premier League pour prendre en main Al-Nassr , avec qui il s’est engagé pour les deux prochaines saisons.
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