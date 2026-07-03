Didier Deschamps et le « corazón muy grande » des joueurs paraguayens

DD deuxième langue.

Détendu en conférence de presse d’avant-match du huitième de finale des Bleus face au Paraguay, demain, à Philadelphie, Didier Deschamps a sorti son meilleur espagnol pour souligner la solidité défensive et mentale de ses opposants : « Comme toutes les équipes sud-américaines, ils ont “un grande corazón” , comme ils disent. Ils vont se battre de la première à la dernière minute, mais ce n’est pas de mettre des coups qui vous fait gagner contre l’Allemagne. C’est une équipe qui connaît bien son football. Almiron, Galarza, Enciso, ce sont des bons joueurs, avec “un anima muy grande ”, diraient les hispanophones. Ils ont ça dans leur ADN, je pense qu’ils naissent avec, ça fait partie de leur éducation. Ce n’est pas un match “piège”, ils n’arrivent pas tombés de je ne sais pas où. Ils vont jouer leur coup à fond. » …

TD, au Lincoln Financial Field de Philadelphie pour SOFOOT.com