Quand le staff égyptien prépare les tirs au but avec... Kylian Mbappé

L’Égypte a eu chaud aux fesses face à l’Australie ce vendredi , mais la bande à Mohamed Salah su remporter la bataille mentale des tirs au but face aux Socceroos pour se qualifier pour le premier huitième de finale de Coupe du monde de son histoire (1-1, 2-4 TAB). Une séance aux onze mètres parfaitement maîtrisée par les Pharaons, qui n’ont manqué aucune de leurs quatre tentatives, tandis que Harry Souttar et Lucas Herrington n’ont pas trouvé le cadre côté australien.

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FL pour SOFOOT.com