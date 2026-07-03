 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand le staff égyptien prépare les tirs au but avec... Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 03/07/2026 à 23:18

Quand le staff égyptien prépare les tirs au but avec... Kylian Mbappé

Quand le staff égyptien prépare les tirs au but avec... Kylian Mbappé

L’Égypte a eu chaud aux fesses face à l’Australie ce vendredi , mais la bande à Mohamed Salah su remporter la bataille mentale des tirs au but face aux Socceroos pour se qualifier pour le premier huitième de finale de Coupe du monde de son histoire (1-1, 2-4 TAB). Une séance aux onze mètres parfaitement maîtrisée par les Pharaons, qui n’ont manqué aucune de leurs quatre tentatives, tandis que Harry Souttar et Lucas Herrington n’ont pas trouvé le cadre côté australien.

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mondial 2026: depuis Rabat, les Marocains saluent la "victoire méritée" contre le Canada
    Mondial 2026: depuis Rabat, les Marocains saluent la "victoire méritée" contre le Canada
    information fournie par AFP Video 05.07.2026 18:52 

    À Rabat, les supporters des Lions de l'Atlas ont laissé éclater leur joie après la qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du monde, grâce à sa victoire 3-0 contre le Canada samedi à Houston. Leur prochain match: le 9 juillet contre la France, ... Lire la suite

  • Zidane signe au Red Star !
    Zidane signe au Red Star !
    information fournie par So Foot 05.07.2026 18:34 

    L’attraction de la saison en Ligue 2 ? C’est passé inaperçu avec les Bleus et la folie du Mondial, mais c’est un petit événement : un Zidane va jouer en France . Encore bizut en équipe première Le Red Star a en effet annoncé l’arrivé dans son effectif d’Elyaz Zidane, ... Lire la suite

  • Isaac Del Toro (D) et son leader Tadej Pogacar (G) célèbrent la victoire du Mexicain à l'arrivée de la 2e étape du Tour de France, le 5 juillet 2026 à Barcelone ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Tour de France: Del Toro remporte la 2e étape à Barcelone, Vingegaard reste en jaune
    information fournie par AFP 05.07.2026 18:03 

    Le Mexicain Isaac Del Toro a remporté dimanche la deuxième étape du Tour de France, offerte sur une plateau par son leader Tadej Pogacar, deuxième, au sommet de la colline de Montjuic, à Barcelone, où Jonas Vingegaard a conservé le maillot jaune. Pour sa première ... Lire la suite

  • Gavi prend la défense de Cristiano Ronaldo
    Gavi prend la défense de Cristiano Ronaldo
    information fournie par So Foot 05.07.2026 17:03 

    Les légendes ne meurent jamais. Interrogé par Mundo Deportivo avant le 8 e de finale face au Portugal, Gavi n’a éludé aucune question et a notamment pris la défense de Cristiano Ronaldo et son rendement avec le Portugal. L’un des meilleurs joueurs de l’histoire ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank