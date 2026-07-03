CSC frappe encore et entre dans l’histoire de la Coupe du monde

Quel joueur, mais quel joueur… Ce vendredi, le légendaire CSC a encore frappé lors d’Australie-Égypte (1-1, 2-4 TAB) pour conforter son avance au classement des buteurs. Plus sérieusement, le but contre son camp de l’Égyptien Mohamed Hany est le treizième depuis le début du tournoi . De quoi permettre à ce Mondial 2026 de dépasser l’édition 2018 et de devenir officiellement la plus prolifique de l’histoire en matière de CSC. À titre de comparaison, seuls deux buts contre leur camp avaient été inscrits sur l’ensemble de la Coupe du monde 2022.

13 – Mohamed Hany has scored the 13th own goal of the 2026 FIFA World Cup, now a record in a single edition, surpassing the 2018 tournament (12).…

FL pour SOFOOT.com