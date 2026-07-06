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On connaît le premier match de la saison de Ligue 1
information fournie par So Foot 06/07/2026 à 23:00

On connaît le premier match de la saison de Ligue 1

On connaît le premier match de la saison de Ligue 1

Un choc en entrée. Il n’y a pas que la Coupe du monde dans la vie et il est bientôt l’heure de retrouver notre pain quotidien : la Ligue 1, la vraie. La LFP a officialisé la programmation de la première journée du championnat et ça va commencer par une belle affiche entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg , au Vélodrome, vendredi 21 août à 20 h 45.

Une deuxième journée excitante

Si cette entame de saison n’est pas emballante pour tous les clubs (Lens-Auxerre, Havre-Monaco ou encore Toulouse-Lyon), l’habituel rendez-vous du dimanche soir offrira un bon petit départ avec un duel entre le PSG et le Stade rennais .…

EL pour SOFOOT.com

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