L'Espagne refroidit le Portugal et retrouve les quarts de finale

L'Espagne refroidit le Portugal et retrouve les quarts de finale

Glacial comme la passe de Ferran Torres et la finition de Mikel Merino au moment d'entrer dans le temps additionnel. Ce sont bien deux entrants qui ont sauvé l'Espagne (0-1) et plombé le Portugal pour ce qui devrait être la dernière de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde. La Roja retrouve les quarts de finale 16 ans plus tard.

Portugal 0-1 Espagne

But : Merino (90 e +1) pour la Roja

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Par Clément Gavard pour SOFOOT.com