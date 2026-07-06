L'Espagne refroidit le Portugal et retrouve les quarts de finale
Glacial comme la passe de Ferran Torres et la finition de Mikel Merino au moment d'entrer dans le temps additionnel. Ce sont bien deux entrants qui ont sauvé l'Espagne (0-1) et plombé le Portugal pour ce qui devrait être la dernière de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde. La Roja retrouve les quarts de finale 16 ans plus tard.
Portugal 0-1 Espagne
But : Merino (90 e +1) pour la Roja
Plus d’infos à venir sur sofoot.com… …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer