Le Premier ministre britannique a aussi pesé sur le Mondial

La Coupe du monde de l’ingérence. Keir Starmer, Premier ministre britannique démissionnaire, a voulu imiter Donald Trump en pesant sur les décisions de la FIFA. Selon la BBC, il a tout fait pour que le coup d’envoi du huitième de finale entre le Mexique et l’Angleterre ne soit pas modifié.

L’appel du pied de la Fédé anglaise

Initialement prévue à 2 heures (heure française), cette rencontre aurait pu être avancée de six heures face aux menaces d’orages. Si les supporters et diffuseurs anglais préféraient sans doute voir/vendre un match en début de soirée plutôt qu’en pleine nuit, l’élu, lui estimait qu’ un changement d’horaire aurait joué en faveur des Mexicains , plus habitués aux conditions météorologiques sur les hauteurs de Mexico.…

EL pour SOFOOT.com