Le gouvernement paraguayen se désolidarise de sa sénatrice
Une affaire d’État. Après la sortie raciste de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla à l’encontre de Kylian Mbappé, le gouvernement paraguayen a publié un communiqué, dans la soirée de lundi, pour fustiger une telle prise de parole. Il « déplore et rejette les propos » tenus par l’élue , assurant qu’ils « sont contraires aux valeurs et aux principes inspirant la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que [le] pays promeut » .
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