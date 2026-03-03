 Aller au contenu principal
On connaît le nouvel entraîneur de River Plate
information fournie par So Foot 03/03/2026 à 22:58

Le début d’une nouvelle ère. Huit jours après le (nouveau) départ de la légende Marcelo Gallardo, entraîneur le plus titré de l’histoire du club, la Banda Roja a trouvé un successeur . Le président du club argentin, en mauvaise posture en championnat, a nommé Eduardo Coudet ce mardi selon une télévision locale.

Encore un ancien de la maison

Ancien joueur ayant évolué au sein du club argentin entre 1999 et 2004, l’homme de 51 ans était jusqu’alors sur le banc du Deportivo Alavés, 16 e de Liga, depuis 2024 . Passé par Rosario Central (2015-2016) et le Racing (2017-2019) ou encore Tijuana, Celta de Vigo et l’Atlético Mineiro, le coach argentin devrait être officiellement présenté ce mercredi.

TM pour SOFOOT.com

Sport
