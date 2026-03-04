Les illuminations d'un pont font polémique à Southampton

C’est bel et bien le pays du football, et pas des Lumières… Une polémique a éclaté dans la ville portuaire de Southampton. La raison ? Les illuminations du pont Itchen sont bleues, les couleurs du club de football voisin, le FC Portsmouth . Qui dit derby dit rivalité et, en conséquence, le conseil municipal a décidé que l’éclairage serait modifié lors des prochains travaux de rénovation du pont, rapporte The News, Portsmouth .

Cette décision arrive à la suite d’une campagne menée par Perry McMillian, fan des Saints , pour qui ces lumières étaient un scandale. La Ville propose qu’après travaux, les lumières soient rouges et blanches lorsque Southampton FC joue et bleues et blanches lors de la fête nationale .…

EA pour SOFOOT.com