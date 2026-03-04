La nouvelle potion magique de Martin Satriano à Getafe

En 2026 après J.-C., le Real Madrid n’a pas pu résister à l’envahisseur uruguayen. Martín Satriano, auteur d’un but lors de la victoire de Getafe contre les Merengues en Liga (0-1), ce lundi, suit un régime alimentaire particulier depuis son arrivée en Espagne cet hiver.

L’attaquant de 25 ans, en grande difficulté à l’Olympique lyonnais , trouve son second souffle dans le championnat espagnol. Prêté à Getafe, Satriano compte 2 buts sur ses 3 derniers matchs . Cette réussite grâce à une potion spéciale , qui lui permet de se sentir bien, comme le révèle Javier Fernandez Ligero, son nutritionniste, auprès de Marca . « La bouillie consiste en un mélange de protéines en poudre et de crème de riz . Elle apporte une énergie très explosive au joueur, lui évitant de se sentir lourd » , raconte le spécialiste.…

CT pour SOFOOT.com