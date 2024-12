On connaît la nouvelle terreur des supporters

Dommage, Gil Avérous se disait pourtant pro-supporters…

Remaniement ministériel oblige, François Bayrou a nommé son équipe pour gouverner et le Ministère des Sports fait partie de ceux qui voient leur organigramme chamboulé. Exit Gil Avérous et bienvenue donc à Marie Barsacq . Elle était lors des neufs dernières années, directrice de l’Impact et de l’Héritage des JO 2024 au sein du Comité d’organisation , après avoir passé dix ans au CNOSF. Surtout elle connaît assez bien le monde du foot , puisqu’elle a été membre du comité exécutif de la fédération, en charge du football amateur, en 2018, et a fondé l’Institut de Formation du Football .…

JF pour SOFOOT.com