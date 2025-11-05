On connaît la durée d'indisponibilité d'Achraf Hakimi
Le peuple marocain peut garder sa ventoline à proximité.
Ce mardi, la soirée cauchemardesque du Paris Saint-Germain face au Bayern (1-2) a surtout été marquée par la sortie sur blessure d’Achraf Hakimi. Victime d’un horrible tacle par derrière signé Luis Diaz, le latéral parisien a conclu sa journée de 27 e anniversaire en pleurs et avec des béquilles.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
