On connaît l'arbitre de PSG-Barça !

Petit sourire en coin du côté de Marseille. L’UEFA a dévoilé le nom du bonhomme qui arbitrera le choc PSG-Barça de cette troisième journée de Ligue des champions. C’est l’expérimenté Michael Oliver qui a été désigné, son dernier match européen n’étant autre qu‘OM-Olympiakos (0-1).

Un habitué du Parc des Princes

Habitué des soirées couperets en C1, le natif d’Ashington devra sortir son flegme légendaire pour contenir l’électricité permanente entre Parisiens et Blaugranas . Le bonhomme de 41 ans débarquera avec une escouade très britannique sur la pelouse, accompagné de Stuart Burt, James Mainwaring et Robert Jones. Dans le camion de la VAR, les Italiens Marco Di Bello et Daniele Chiffi auront, eux, la lourde mission de traquer le moindre coup fourré.…

SW pour SOFOOT.com