Leo Messi auteur d'un doublé en quatre minutes
Là en revanche, ça devient lassant. Si l’Inter Miami s’est offert Atlanta (1-3), c’est en partie grâce à un Leo Messi des grands soirs. Le désormais ex-international argentin a emmené les siens vers la victoire en claquant en quatre petites minutes un doublé assez technique (pour de la MLS).
Deux caramels à savourer
Aussi habituel soit-il, La Pulga s’est offert une percée plutôt agréable à visionner à la 56 e , achevant l’action par une frappe assassine.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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