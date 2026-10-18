Leo Messi auteur d'un doublé en quatre minutes

Là en revanche, ça devient lassant. Si l’Inter Miami s’est offert Atlanta (1-3), c’est en partie grâce à un Leo Messi des grands soirs. Le désormais ex-international argentin a emmené les siens vers la victoire en claquant en quatre petites minutes un doublé assez technique (pour de la MLS).

Deux caramels à savourer

Aussi habituel soit-il, La Pulga s’est offert une percée plutôt agréable à visionner à la 56 e , achevant l’action par une frappe assassine.…

SW pour SOFOOT.com