Dibu Martínez donne des nouvelles après son opération
Une mâchoire en moins pour des paroles plus sages ? Victime d’un choc assez impressionnant sur coup de pied arrêté avec Jarrad Branthwaite, Emiliano Martínez a été évacué sur civière lors de la partie opposant Chelsea à Everton (0-2). Le champion du monde 2022 souffrirait d’une fracture de la mâchoire, ce qui le conduirait à manquer un mois et demi de compétition d’après les informations de TyC Sports, un média argentin.
Un message optimiste et rassurant
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