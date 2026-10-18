Guillaume Restes voulait jouer comme Leo Messi
La surprise du jour. Se confiant pour Téléfoot, Guillaume Restes a balancé qu’il ne voulait pas être gardien : « Au début, je voulais être comme Messi. Mais je n’avais pas les aptitudes techniques pour, donc on est vite allé dans les cages. » Ce choix a été plutôt payant, puisque l’actuel portier du Toulouse FC a fait ses premiers pas en équipe de France avec Zinédine Zidane lors de la dernière trêve internationale. Le chouchou du Stadium a notamment suivi les conseils de Fabien Barthez alors que celui-ci entraînait les gardiens du centre de formation du Téfécé.
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