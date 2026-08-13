On connaît l'affiche de la finale de la CAN

La finale des outsiders. Le Cameroun rejoint le Malawi en finale de la CAN 2026 (F) . Vainqueur du Maroc, pays hôte de la compétition, aux tirs au but (0-0, 3-1 t.a.b.), les Lionnes indomptables ont dû patienter avant d’exulter. Elles ont surtout pu compter sur leur gardienne, Michaely Bihina, qui a été grandiose . À la 118 e minute, elle est parvenue à garder les siennes en vie en repoussant le penalty de Fatima Tagnaout. Ensuite, la gardienne de but du Benfica, logiquement élue joueuse du match, a arrêté trois tirs au but pendant la séance, permettant à sa nation de se hisser en finale.

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TM pour SOFOOT.com