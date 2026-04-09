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«On aurait pu marquer plus de buts» pense Luis Enrique
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 09:26

«On aurait pu marquer plus de buts» pense Luis Enrique

«On aurait pu marquer plus de buts» pense Luis Enrique

Une faim de (Liver)poule. Pas encore rassasié malgré ses deux buts d’avance donné le tournis à Liverpool en quarts de finale allers de la Ligue des champions, l’entraîneur du PSG s’est montré exigeant après le match mercredi soir . Luis Enrique estime que le score aurait du être plus gros.

« C’est dommage, parce qu’en deuxième période, on aurait pu marquer plus de buts , a-t-il ainsi souligné en conférence de presse, après avoir vanté les mérités de Liverpool. On a fait un très bon match, avec un adversaire de très haut niveau. Ça a été très difficile, ils sont très forts physiquement, ils ont changé de formation…»

UL pour SOFOOT.com

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