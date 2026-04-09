«On aurait pu marquer plus de buts» pense Luis Enrique

Une faim de (Liver)poule. Pas encore rassasié malgré ses deux buts d’avance donné le tournis à Liverpool en quarts de finale allers de la Ligue des champions, l’entraîneur du PSG s’est montré exigeant après le match mercredi soir . Luis Enrique estime que le score aurait du être plus gros.

« C’est dommage, parce qu’en deuxième période, on aurait pu marquer plus de buts , a-t-il ainsi souligné en conférence de presse, après avoir vanté les mérités de Liverpool. On a fait un très bon match, avec un adversaire de très haut niveau. Ça a été très difficile, ils sont très forts physiquement, ils ont changé de formation…» …

UL pour SOFOOT.com