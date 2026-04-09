Le magnifique geste de Vitinha envers un jeune de Liverpool
La magie de la Coupe. Le Paris Saint-Germain n’a laissé aucune chance à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-0), mercredi, au Parc des Princes. Comme à son habitude, Vitinha a une nouvelle fois montré l’étendue de son talent à l’Europe entière pendant la rencontre. Le Portugais s’est même illustré après le match, en faisant le bonheur d’un gamin de Liverpool .
La classe à tout moment
Alors que les remplaçants des Reds étaient en plein décrassage, Vitinha a attendu près de 20 minutes sur le bord de la pelouse que les joueurs finissent, pour échanger son maillot avec celui de… Trey Nyoni . Le jeune milieu de terrain Anglais de 18 ans , entré en fin de match, voit le Parisien tenir sa promesse et peut repartir de la capitale française avec un bon souvenir en dépit de la défaite.…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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