Le magnifique geste de Vitinha envers un jeune de Liverpool

La magie de la Coupe. Le Paris Saint-Germain n’a laissé aucune chance à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-0), mercredi, au Parc des Princes. Comme à son habitude, Vitinha a une nouvelle fois montré l’étendue de son talent à l’Europe entière pendant la rencontre. Le Portugais s’est même illustré après le match, en faisant le bonheur d’un gamin de Liverpool .

La classe à tout moment

Alors que les remplaçants des Reds étaient en plein décrassage, Vitinha a attendu près de 20 minutes sur le bord de la pelouse que les joueurs finissent, pour échanger son maillot avec celui de… Trey Nyoni . Le jeune milieu de terrain Anglais de 18 ans , entré en fin de match, voit le Parisien tenir sa promesse et peut repartir de la capitale française avec un bon souvenir en dépit de la défaite.…

CT pour SOFOOT.com