Canal+ fait un carton grâce au PSG

La Ligue des champions rassemble. Grâce au quart de finale aller entre le Paris Saint-Germain et Liverpool (2-0), Canal+ a réalisé sa meilleure performance de la saison au niveau des audiences.

La chaîne cryptée a réuni en moyenne 2,43 millions de téléspectateurs (13,5% des parts d’audience), mercredi soir, d’après Médiamétrie. Seul France 2 a fait mieux que la bande d’Hervé Mathoux avec son téléfilm Sœurs et demie , qui a attiré l’attention de 3,28 millions de personnes .…

CT pour SOFOOT.com