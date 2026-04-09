Canal+ fait un carton grâce au PSG
La Ligue des champions rassemble. Grâce au quart de finale aller entre le Paris Saint-Germain et Liverpool (2-0), Canal+ a réalisé sa meilleure performance de la saison au niveau des audiences.
La chaîne cryptée a réuni en moyenne 2,43 millions de téléspectateurs (13,5% des parts d’audience), mercredi soir, d’après Médiamétrie. Seul France 2 a fait mieux que la bande d’Hervé Mathoux avec son téléfilm Sœurs et demie , qui a attiré l’attention de 3,28 millions de personnes .…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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