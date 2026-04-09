Juan Musso réagit à l'action litigieuse de Marc Pubill

Les polémiques continuent en Espagne. La défaite du FC Barcelone contre l’Atlético de Madrid en quart de finale aller de Ligue des champions (0-2), ce mercredi, a été marquée par l’expulsion de Pau Cubarsí en fin de première période mais aussi par une situation litigieuse dans le second acte.

À la 55 e minute, alors que les Colchoneros s’apprêtent à jouer un coup de pied de but, Marc Pubill reçoit la passe de son gardien Juan Musso et l’arrête de la main pour placer le ballon sur la ligne . L’arbitre du match n’a pas considéré que cette action pouvait valoir un penalty interprétant que la remise en jeu n’avait pas été effectuée, mais l’absence de sanctions a suscité l’étonnement des observateurs, et la colère de Hansi Flick à l’issue de la partie.…

CT pour SOFOOT.com