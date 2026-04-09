Ibrahima Konaté souhaite que la Premier League imite la LFP

Rouen va jouer des matchs amicaux contre Bournemouth ! Réagissant à la victoire du club de sa ville, le PSG, en quarts de finale aller de Ligue des champions contre son club de Liverpool (2-0), Ibrahima Konaté a fait une petite demande à la Premier League. Le défenseur s’est montré favorable au report des matchs de Championnat pour les clubs anglais .

« Ça fait deux fois de suite. La saison dernière c’était pareil, a souligné le Red en zone mixte d’après-match. J’aimerais qu’on ait la même chose en Premier League mais c’est complètement différent. D’un côté, je suis content pour eux. Je pense que la Ligue les aide à atteindre quelque chose en Ligue des champions. J’espère qu’en Premier League, ils vont faire la même chose dans le futur ou pourquoi pas cette saison pour les équipes qui jouent la Ligue des champions, qui sait ? » La rencontre entre le PSG et Lens aurait dû avoir lieu ce week-end. Elle a été reportée au 13 mai prochain pour laisser les Parisiens préparer tranquillement leur quart de finale retour de Ligue des champions.…

UL pour SOFOOT.com