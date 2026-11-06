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Jorge Jesus avait bien l'intention de convoquer Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 15:13

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Jorge Jesus avait bien l'intention de convoquer Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus avait bien l'intention de convoquer Cristiano Ronaldo

Depuis l’annonce de la retraite de CR7 ce jeudi, le Portugal ne parle que de ça. Si bien que le président de la fédération, Pedro Proença, a rendu hommage au désormais ex-capitaine de la Seleção avant l’annonce de la liste. Bien sûr, les questions des journalistes ont également beaucoup tourné autour du sujet.

Le sélectionneur Jorge Jesus n’y a pas coupé. « Je n’ai pas parlé à Ronaldo parce que j’avais l’intention de le convoquer , a-t-il confirmé en conférence de presse . À partir de ce moment-là, j’aurais eu l’occasion de m’entretenir avec lui » . Mais CR7 a claqué la porte avant.…

LP pour SOFOOT.com

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