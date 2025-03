information fournie par So Foot • 06/03/2025 à 12:55

On a trouvé les solutions pour que Fonseca puisse continuer à entraîner l'OL

On a trouvé les solutions pour que Fonseca puisse continuer à entraîner l'OL

Comment Lyon va-t-il pouvoir empêcher à Paulo Fonseca d'entrer sur le terrain ? Après sa sanction sans équivalent, Paulo Fonseca va trouver le temps long jusqu'au 30 novembre. Pour pouvoir continuer à entraîner l'OL, Paulo Fonseca peut...

→ Profiter de la vue depuis les tribunes du Groupama Stadium

« Tout le succès d’une opération réside dans sa préparation » , disent Sun Tzu et l’exergue de Comment regarder un match de foot , sacré bouquin pour faire ce que le titre indique. C’est bien connu, les aspects tactiques se voient mieux depuis les tribunes latérales. Le banc de touche est trop proche de la pelouse, et trop loin de Malick Fofana, qui n’en fait qu’à sa tête. Cela tombe bien, Paulo Fonseca doit rester en haut du stade. Comme le stipule l’article 10 du règlement ( « Les sanctions disciplinaires » , page 173), de la LFP, « il lui est interdit de communiquer directement ou indirectement avec toute personne présente sur la feuille de match et il doit se positionner a minima au 8 e rang à partir du dernier rang du banc de touche (que ce dernier se situe en tribune ou pas). » Une place parfaite pour regarder les déplacements de Rayan Cherki, les appels verticaux de Corentin Tolisso les tirages de maillots de Nemanja Matić. Quel luxe. Paulo Fonseca pourra ensuite s’engager pleinement dans les séances d’entraînement, qu’il pourra diriger.

→ Aller au stade déguisé en Pierre Sage

Plutôt que de donner sa démission à John Textor, qui, en bon américain, ne doit pas beaucoup aimer les losers , Paulo Fonseca doit tenter le tout pour le tout pour conserver son poste. Sans pouvoir se poser sur un banc de touche ni manger des raisins secs dans les vestiaires jusqu’au 30 novembre, la tâche du Portugais s’annonce galère. Il ne lui reste qu’une seule solution : tenter d’entrer dans les vestiaires lyonnais. Pour ce faire, Paulo doit prendre l’apparence de son prédécesseur, Pierre Sage. Un petit tour chez le coiffeur, une grosse parka de l’OL, une allure un peu (beaucoup) plus calme et hop, les commissaires de la LFP n’y verront croûte et l’OL retrouvera son entraîneur. John Textor adorera ce move de cow-boy, les abonnés de DAZN aussi. S’il foire, Paulo Fonseca aura un peu de temps pour aller voir le Goal FC, à la peine dans son groupe de National 2. Ou tout simplement aider Pierre Sage à redevenir entraîneur principal de l’OL.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com