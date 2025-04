On a trouvé le but du weekend en quatrième division anglaise !

Le port de Grimsby a dû le célébrer toute la soirée !

On tient un nouveau candidat au but de l’année . Joueur de League Two (la quatrième division anglaise), Kieran Green a certainement inscrit le plus beau but de toute sa carrière face à Harrogate, samedi. Dans une rencontre conclue sur un score de parité (2-2), le joueur de Grimsby a ouvert le score depuis… sa propre moitié de terrain ! Une frappe limpide et soudaine qui a trompé le gardien adverse et une célébration effectuée dans le rond central, une fois n’est pas coutume.…

JF pour SOFOOT.com