« On a montré de quel bois on est fait », s’est réjoui Mikel Arteta

Y a pas de fatigue qui soit. En délicatesse ces dernières semaines, Arsenal a chassé ses démons ce dimanche après-midi en l’emportant largement face à Tottenham dans le 199 e Derby du nord de Londres (1-4). Un résultat dont s’est réjoui Mikel Arteta en conférence de presse : « On a montré de quel bois on est fait, mais il faut le montrer encore et encore. » Sous la menace de Manchester City qui n’était revenu qu’à deux points, les Gunners ont conforté leur place de leader ce week-end. Le tacticien espagnol a salué ce résultat : « Je ne pouvais pas être plus fier et plus heureux » , a-t-il déclaré.

LB pour SOFOOT.com