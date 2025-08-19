«On a l'impression d'une histoire montée»: l'avocat de Rabiot dénonce la décision de l'OM

Après un cabinet à Caen, un à Paris, un à Bayonne et un à Bayeux, Maître Romuald Palao va ouvrir son antenne à Marseille.

Invité de l’After foot ce mardi soir, l’avocat d’Adrien Rabiot a… pris la défense de son joueur. « C’est très surprenant, c’est incompréhensible, a avancé Maître Romuald Palao, . Adrien est ultra-impliqué dans le projet OM depuis bientôt un an, il y est très attaché. Après les faits qui se sont déroulés, Adrien pensait qu’en rentrant du week-end, on était passé dessus et qu’on allait reprendre l’entraînement. Quand on a appris ce midi qu’il était sur la liste des transferts, on est clairement tombés de l’armoire. » Plus tôt dans la journée, l’OM avait en effet indiqué avoir demandé à l’international français de faire ses valises, quatre jours après son altercation avec Jonathan Rowe. « Dans le vestiaire ? On était sur une situation tendue, où il n’y avait pas qu’Adrien et Jonathan Rowe qui ont des échanges musclés. C’est toujours la même chose, des histoires de vestiaire qui doivent rester dans le vestiaire. Ce n’est pas normal que ça en sorte, » a-t-il ensuite posé.…

UL pour SOFOOT.com