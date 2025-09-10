Omar Marmoush en béquilles après sa blessure avec l’Égypte
Le PSG n’est pas le seul club lésé après de cette trêve internationale.
Omar Marmoush est sorti sur blessure, ce mardi, en début de rencontre face au Burkina Faso(0-0). Touché au genou à cause d’un tacle de Mohamed Zougrana, l’attaquant égyptien a été aperçu avec des béquilles lors de son retour au Caire. Selon L’Équipe, le joueur de 26 ans subira des examens ce mercredi, pour déterminer l’étendue de sa blessure annonce le médecin de la sélection égyptienne.…
Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
