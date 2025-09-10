 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Omar Marmoush en béquilles après sa blessure avec l’Égypte
information fournie par So Foot 10/09/2025 à 14:25

Le PSG n’est pas le seul club lésé après de cette trêve internationale.

Omar Marmoush est sorti sur blessure, ce mardi, en début de rencontre face au Burkina Faso(0-0). Touché au genou à cause d’un tacle de Mohamed Zougrana, l’attaquant égyptien a été aperçu avec des béquilles lors de son retour au Caire. Selon L’Équipe, le joueur de 26 ans subira des examens ce mercredi, pour déterminer l’étendue de sa blessure annonce le médecin de la sélection égyptienne.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
