Omar Daf n’est plus l’entraîneur de l’Amiens SC
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 12:01

Omar Daf n’est plus l’entraîneur de l’Amiens SC

Omar Daf n’est plus l’entraîneur de l’Amiens SC

Vraiment fatals, ces Picards. L’Amiens SC a communiqué ce jeudi matin la mise en retrait d’Omar Daf , qui n’entraînera donc plus l’écurie samarienne. Après de brefs remerciements, le club indique que « la prise en charge du groupe professionnel sera assurée dès demain par Patrice Descamps, Julien Ielsch et Serge Costa » en attendant l’arrivée d’une nouvelle tête sur le banc. Omar Daf était en poste depuis 2023.

L’Amiens SC officialise la mise en retrait d’Omar Daf de son poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour. Le club tient à remercier Omar pour son engagement, son professionnalisme et le travail accompli depuis son arrivée, ainsi que pour l’investissement… pic.twitter.com/FnwGJaQn7z…

SW pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Khedira fait le choix de la Tunisie à trois mois du Mondial 2026
    Khedira fait le choix de la Tunisie à trois mois du Mondial 2026
    information fournie par So Foot 05.03.2026 12:06 

    Son heure a sonné. Rani Khedira, frère cadet du champion du monde allemand Sami Khedira , a décidé de représenter l’équipe nationale de Tunisie, a annoncé la Fédération tunisienne de football, ce mercredi. Le milieu de terrain défensif de l’Union Berlin, formé ... Lire la suite

  • AC Milan : Kaká de retour dans le foot ?
    AC Milan : Kaká de retour dans le foot ?
    information fournie par So Foot 05.03.2026 12:02 

    Il a un nom qu’on ne peut pas oublier. Parce qu’il est spécial, oui, mais surtout parce qu’il a marqué toute une génération. Ricardo Kaká, ancienne star du Real Madrid et de l’AC Milan, se préparerait à un avenir d’entraîneur . Le Brésilien a étudié le management ... Lire la suite

  • Toutes les infos sur le tirage au sort des demi-finales de Coupe de France
    Toutes les infos sur le tirage au sort des demi-finales de Coupe de France
    information fournie par So Foot 05.03.2026 11:30 

    L’OM a les boules, mais ne déboulera pas sur les petites boules. Voilà qu’on commence à y voir vraiment plus clair en Coupe de France : le tirage des demies approche . Ce jeudi soir à 19h50, les affiches du dernier carré seront connues avant que le dernier quart ... Lire la suite

  • Wesley Fofana n'a « rien du tout wesh »
    Wesley Fofana n'a « rien du tout wesh »
    information fournie par So Foot 05.03.2026 11:15 

    Quand les réseaux sociaux mettent de bonne humeur. Malo Gusto et Wesley Fofana ont tous les deux été remplacés ce mercredi soir dans le dernier quart d’heure lors de la victoire 4-1 de Chelsea contre Aston Villa. Comptez sur Fofana contre le PSG Après avoir vu ... Lire la suite

