Omar Daf n’est plus l’entraîneur de l’Amiens SC

Vraiment fatals, ces Picards. L’Amiens SC a communiqué ce jeudi matin la mise en retrait d’Omar Daf , qui n’entraînera donc plus l’écurie samarienne. Après de brefs remerciements, le club indique que « la prise en charge du groupe professionnel sera assurée dès demain par Patrice Descamps, Julien Ielsch et Serge Costa » en attendant l’arrivée d’une nouvelle tête sur le banc. Omar Daf était en poste depuis 2023.

SW pour SOFOOT.com