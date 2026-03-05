 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qui envoyer en cinquième tireur pendant une séance de tirs au but ?
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 13:19

Qui envoyer en cinquième tireur pendant une séance de tirs au but ?

Qui envoyer en cinquième tireur pendant une séance de tirs au but ?

Le raté d'Ethan Nwaneri avec l'OM remet un vieux débat du football sur la table : quel profil de joueur est à privilégier sur un tir au but fatidique ? Éléments de réponse.

Il est 23h10 au Vélodrome quand Ethan Nwaneri, 18 piges au compteur, voit son péno finir dans le ciel du Vélodrome. Un raté très lourd de conséquences puisqu’il élimine l’OM de la Coupe de France, et le condamne à vivre une quatorzième saison blanche d’affilée. Un choix de tireur qui relance forcément le débat de savoir qui envoyer en bout de liste. Si la désignation se fait généralement sur la base du volontariat en mort subite, la règle des cinq reste primordiale et en ce sens, Marseille a pris le risque d’envoyer au turbin un jeune joueur en prêt depuis Arsenal. De quoi gâcher un prêt sur le court terme et freiner l’élan d’une carrière prometteuse. Mais alors qui fallait-il envoyer au front pour envoyer la dernière munition. Le bon soldat et capitaine Leonardo Balerdi, qui ne s’est de toute façon pas distingué pour sa précision sur péno ? Le leader technique que peut incarner Mason Greenwood ? Un joueur d’expérience au nerfs solides comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Geoffrey Kondogbia ? Laissons le débat de savoir si les pénos relèvent davantage de l’intuition ou de la science exacte au profit d’une petite liste du cinquième tireur idéal.

[📺LIVE] 🏆 #CoupeDeFrance 😲 Nwaneri envoie son tir au but en tribunes, l'OM est éliminé, Toulouse est en demi-finale !#OMTFC pic.twitter.com/RkTlBXb0Sy…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Leonardo Jardim trouve un nouveau banc prestigieux au Brésil
    Leonardo Jardim trouve un nouveau banc prestigieux au Brésil
    information fournie par So Foot 05.03.2026 13:04 

    Jardim d’hiver. Quelques jours après le licenciement de Filipe Luis, Flamengo a annoncé, ce mercredi, l’arrivée de Leonardo Jardim au poste d’entraîneur. Le technicien portugais, champion de France en 2017 avec l’AS Monaco , est lié à O Mengão jusqu’en décembre ... Lire la suite

  • L'isolement surprenant de Mason Greenwood pendant la séance de tirs au but
    L'isolement surprenant de Mason Greenwood pendant la séance de tirs au but
    information fournie par So Foot 05.03.2026 12:56 

    La télé-réalité marseillaise n’est pas finie ! Youhou ! Lors de la séance de tirs au but entre l’Olympique de Marseille et Toulouse, remportée par le TFC (2-2, 3 TAB 4), le joueur de l’OM Mason Greenwood semblait ailleurs. Dans des images postées sur X, l’Anglais ... Lire la suite

  • Ousmane Dembélé de retour contre Monaco, deux absents au milieu pour le PSG
    Ousmane Dembélé de retour contre Monaco, deux absents au milieu pour le PSG
    information fournie par So Foot 05.03.2026 12:49 

    Ouf, les fans du PSG peuvent souffler un coup et profiter du soleil en sirotant un monaco. Longtemps incertain suite à sa blessure contractée au mollet lors du barrage aller de Ligue des champions à Monaco (2-3), Ousmane Dembélé pourra bien dribbler et tirer des ... Lire la suite

  • Khedira fait le choix de la Tunisie à trois mois du Mondial 2026
    Khedira fait le choix de la Tunisie à trois mois du Mondial 2026
    information fournie par So Foot 05.03.2026 12:06 

    Son heure a sonné. Rani Khedira, frère cadet du champion du monde allemand Sami Khedira , a décidé de représenter l’équipe nationale de Tunisie, a annoncé la Fédération tunisienne de football, ce mercredi. Le milieu de terrain défensif de l’Union Berlin, formé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank