Qui envoyer en cinquième tireur pendant une séance de tirs au but ?

Le raté d'Ethan Nwaneri avec l'OM remet un vieux débat du football sur la table : quel profil de joueur est à privilégier sur un tir au but fatidique ? Éléments de réponse.

Il est 23h10 au Vélodrome quand Ethan Nwaneri, 18 piges au compteur, voit son péno finir dans le ciel du Vélodrome. Un raté très lourd de conséquences puisqu’il élimine l’OM de la Coupe de France, et le condamne à vivre une quatorzième saison blanche d’affilée. Un choix de tireur qui relance forcément le débat de savoir qui envoyer en bout de liste. Si la désignation se fait généralement sur la base du volontariat en mort subite, la règle des cinq reste primordiale et en ce sens, Marseille a pris le risque d’envoyer au turbin un jeune joueur en prêt depuis Arsenal. De quoi gâcher un prêt sur le court terme et freiner l’élan d’une carrière prometteuse. Mais alors qui fallait-il envoyer au front pour envoyer la dernière munition. Le bon soldat et capitaine Leonardo Balerdi, qui ne s’est de toute façon pas distingué pour sa précision sur péno ? Le leader technique que peut incarner Mason Greenwood ? Un joueur d’expérience au nerfs solides comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Geoffrey Kondogbia ? Laissons le débat de savoir si les pénos relèvent davantage de l’intuition ou de la science exacte au profit d’une petite liste du cinquième tireur idéal.

[📺LIVE] 🏆 #CoupeDeFrance 😲 Nwaneri envoie son tir au but en tribunes, l'OM est éliminé, Toulouse est en demi-finale !#OMTFC pic.twitter.com/RkTlBXb0Sy…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com