Leonardo Jardim trouve un nouveau banc prestigieux au Brésil
Jardim d’hiver. Quelques jours après le licenciement de Filipe Luis, Flamengo a annoncé, ce mercredi, l’arrivée de Leonardo Jardim au poste d’entraîneur. Le technicien portugais, champion de France en 2017 avec l’AS Monaco , est lié à O Mengão jusqu’en décembre 2027 .
Une deuxième expérience au Brésil après Cruzeiro
Après ses passages en Principauté (2014-2018 puis 2019) et deux années d’inactivité, Leonardo Jardim s’était envolé pour le Moyen-Orient, où il a dirigé quatre clubs différents en cinq ans .…
