 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Leonardo Jardim trouve un nouveau banc prestigieux au Brésil
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 13:04

Leonardo Jardim trouve un nouveau banc prestigieux au Brésil

Leonardo Jardim trouve un nouveau banc prestigieux au Brésil

Jardim d’hiver. Quelques jours après le licenciement de Filipe Luis, Flamengo a annoncé, ce mercredi, l’arrivée de Leonardo Jardim au poste d’entraîneur. Le technicien portugais, champion de France en 2017 avec l’AS Monaco , est lié à O Mengão jusqu’en décembre 2027 .

Une deuxième expérience au Brésil après Cruzeiro

Après ses passages en Principauté (2014-2018 puis 2019) et deux années d’inactivité, Leonardo Jardim s’était envolé pour le Moyen-Orient, où il a dirigé quatre clubs différents en cinq ans .…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Qui envoyer en cinquième tireur pendant une séance de tirs au but ?
    Qui envoyer en cinquième tireur pendant une séance de tirs au but ?
    information fournie par So Foot 05.03.2026 13:19 

    Le raté d'Ethan Nwaneri avec l'OM remet un vieux débat du football sur la table : quel profil de joueur est à privilégier sur un tir au but fatidique ? Éléments de réponse. Il est 23h10 au Vélodrome quand Ethan Nwaneri, 18 piges au compteur, voit son péno finir ... Lire la suite

  • L'isolement surprenant de Mason Greenwood pendant la séance de tirs au but
    L'isolement surprenant de Mason Greenwood pendant la séance de tirs au but
    information fournie par So Foot 05.03.2026 12:56 

    La télé-réalité marseillaise n’est pas finie ! Youhou ! Lors de la séance de tirs au but entre l’Olympique de Marseille et Toulouse, remportée par le TFC (2-2, 3 TAB 4), le joueur de l’OM Mason Greenwood semblait ailleurs. Dans des images postées sur X, l’Anglais ... Lire la suite

  • Ousmane Dembélé de retour contre Monaco, deux absents au milieu pour le PSG
    Ousmane Dembélé de retour contre Monaco, deux absents au milieu pour le PSG
    information fournie par So Foot 05.03.2026 12:49 

    Ouf, les fans du PSG peuvent souffler un coup et profiter du soleil en sirotant un monaco. Longtemps incertain suite à sa blessure contractée au mollet lors du barrage aller de Ligue des champions à Monaco (2-3), Ousmane Dembélé pourra bien dribbler et tirer des ... Lire la suite

  • Khedira fait le choix de la Tunisie à trois mois du Mondial 2026
    Khedira fait le choix de la Tunisie à trois mois du Mondial 2026
    information fournie par So Foot 05.03.2026 12:06 

    Son heure a sonné. Rani Khedira, frère cadet du champion du monde allemand Sami Khedira , a décidé de représenter l’équipe nationale de Tunisie, a annoncé la Fédération tunisienne de football, ce mercredi. Le milieu de terrain défensif de l’Union Berlin, formé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank