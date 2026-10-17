Lamine Yamal et le Barça font encore le spectacle à Séville
Betis 2-5 FC Barcelone
Buts : Gomez (27 e ) et Ezzalzouli (53 e ) pour les Verdiblancos // Yamal (10 e ), Rodri (41 e ), Jesus (52 e ), Garcia (62 e ) et Olmo (81 e ) pour les Blaugrana
Expulsion : Bernal (54 e ) pour les Verdiblancos …
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