Lamine Yamal et le Barça font encore le spectacle à Séville

Lamine Yamal et le Barça font encore le spectacle à Séville

Betis 2-5 FC Barcelone

Buts : Gomez (27 e ) et Ezzalzouli (53 e ) pour les Verdiblancos // Yamal (10 e ), Rodri (41 e ), Jesus (52 e ), Garcia (62 e ) et Olmo (81 e ) pour les Blaugrana

Expulsion : Bernal (54 e ) pour les Verdiblancos …

TB pour SOFOOT.com