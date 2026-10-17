Lukaku marque ENFIN avec Fenerbahçe
Enfin ! Romelu Lukaku a inscrit son premier but sous le maillot de Fenerbahçe ce samedi. Muet lors de ses dix premières apparitions, l’attaquant belge a été titularisé contre Alanyaspor – ce qui ne lui était arrivé qu’une seule fois depuis son arrivée à Istanbul. D’abord auteur d’ un gros loupé, seul dans la surface , qui lui vaut quelques moqueries sur les réseaux sociaux (13 e ), Big Rom s’est rattrapé en reprenant un centre du latéral Levent Mercan (40 e ). Un but qu’il a célébré en mettant un bon coup de pied dans le poteau .
Kerem Akturkoglu (71 e ) et Vedat Muriqi (87 e ) ont également marqué, faisant oublier le penalty raté par Mason Greenwood (17 e ). Avec cette troisième victoire d’affilée en championnat, Fener remonte à la troisième place du classement , à trois points du leader Galatasaray. Et puisque le calendrier fait bien les choses, les deux équipes s’affronteront lors de la prochaine journée, le lundi 26 octobre.…
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