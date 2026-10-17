Le Bayern roule sur Leipzig

Bayern 6-1 Leipzig

Buts : Diaz (12 e , 47 e , 69 e ), Pavlovic (26 e ), Olise (34 e ), Kane (52 e ) // Maksimovic (90 e +1)

On est bien à la maison. Accroché trois fois sur ses quatre derniers matchs à l’extérieur, le Bayern a retrouvé son Allianz Arena avec bonheur ce samedi. Le Rekordmeister n’a fait qu’une bouchée de Leipzig, guidé par un Luis Diaz intenable (6-1). Le Colombien a lancé le festival en profitant d’un délicieux ballon de Joshua Kimmich par dessus la défense (1-0, 12 e ) . Le Colombien a ensuite fixé la défense et décalé Aleksandar Pavlovic pour le but du break (2-0, 26 e ) . Michael Olise y est allé de son but d’une frappe pied gauche à l’entrée de la surface pour mettre fin au suspense dès la demi-heure de jeu (3-0, 34 e ) .…

QB pour SOFOOT.com