L'Inter renverse Bologne
Bologne 1-3 Inter
Buts : Pobega (10 e ) // Thuram (44 e ), Augusto (69 e ), Bonny (84 e )
Plus d’informations à suivre……
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'Inter renverse Bologne
Buts : Pobega (10 e ) // Thuram (44 e ), Augusto (69 e ), Bonny (84 e )
Plus d’informations à suivre……
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Trois ratés en une semaine, ça commence à faire beaucoup. Après Désiré Doué face au Mans puis Ferran Torres à Manchester City, le PSG a laissé un nouveau penalty en route sur la pelouse de Strasbourg . Cette fois, c’est Ousmane Dembélé qui a carrément frappé à ... Lire la suite
La fin des bons vieux cartons ? Ils font partie intégrante de l’histoire du football, mais leurs jours sont peut-être comptés. L’Uruguay a testé un nouveau système de cartons électroniques lors du match de coupe entre le Nacional et Rentistas. Le principe : l’arbitre ... Lire la suite
Sûr de ses forces. Longtemps mené au score, le PSG a fini par faire plier Strasbourg dans le dernier quart d’heure ce samedi à la Meinau (1-3). Malgré le penalty raté par Ousmane Dembélé , le champion d’Europe a su trouver les ressources pour renverser le match ... Lire la suite
Longtemps mené et apathique, le PSG a attendu l'entrée de ses titulaires pour renverser Strasbourg dans le dernier quart d'heure. Passeur puis buteur, Ousmane Dembélé est l'homme de cette victoire, qui ramène provisoirement les champions de France à hauteur de ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer