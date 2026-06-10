363 petites minutes de jeu et Adama Traoré s'en va

12 matchs et puis s’en va. Adama Traoré , recruté en janvier dernier pour 2,3 millions d’euros en provenance de Fulham, quittera bien librement West Ham cet été, son contrat expirant le 30 juin prochain. Pour 363 minutes de jeu cette saison de l’ailier bodybuildé espagnol, les Hammers ont donc déboursé 6 336 euros par minute de jeu, sans compter son salaire.

Following the conclusion of the 2025/26 season, the Club has issued it's Retained List. Read the full statement below ⤵️…

NB pour SOFOOT.com