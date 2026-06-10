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Les Norvégiens ne comptent pas s’empiffrer de burgers ou de nachos pendant le Mondial
information fournie par So Foot 10/06/2026 à 15:44

Les Norvégiens ne comptent pas s’empiffrer de burgers ou de nachos pendant le Mondial

Les Norvégiens ne comptent pas s’empiffrer de burgers ou de nachos pendant le Mondial

Ça au moins, ça a passé la douane. Alors que les Français ont anticipé la Fashion Week et que Neymar n’a pas pris de quoi faire la fête, les Norvégiens, eux, ont chargé les soutes de poisson et d’oranges . C’est ce qu’a rapporté le chef cuisinier Aron Espeland au micro du média National norvégien VG : « Il y aura en tout cas 300 kg de poisson. » Du poisson donc, et 6000 oranges et 116 kg de fromage brun pour nourrir les grandes carcasses des Norvégiens.

Bien manger, bien dormir

Les Norvégiens qui ont leur camp de base à Greensboro pourront compter sur 3 chefs cuisiniers qui accompagneront la sélection nordique pendant la compétition. Ils travailleront « avec les meilleurs produits norvégiens qui soient » comme le rapporte Espeland. Le matériel de cuisine sera également pris directement en Norvège.…

TC pour SOFOOT.com

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