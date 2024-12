OM : Rachid Zeroual revient sur son rôle dans le départ de Deschamps

Non, le football n’est pas politique.

Interrogé dans l’After Foot à Marseille jeudi soir, Rachid Zeroual est revenu sur son rôle dans le départ de Didier Deschamps de l’Olympique de Marseille en 2012 . Comme à son habitude, l e leader historique des South Winners a été droit au but : « Il m’a mêlé à des histoires. En tant que supporteurs, on l’a accueilli en faisant des banderoles dans le virage pour dire qu’on l’avait connu en tant que joueur et qu’on était les plus heureux du monde de le voir en tant qu’entraîneur. Puis je ne sais pas ce qui lui a pris. I l a voulu faire sauter des gens au sein du club. Il est parti en guerre contre eux et il nous a mêlés à cette guerre, alors qu’on n’avait rien à voir. Entre temps, j’ai essayé de rattraper le coup .» …

TM pour SOFOOT.com