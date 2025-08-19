OM : Rabiot et Rowe toujours absents de l'entraînement
Le feuilleton marseillais continue.
Écartés temporairement du groupe ce lundi soir en raison de leur altercation après le défaite face au Stade rennais, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot n’étaient toujours pas présents avec le reste du groupe au centre d’entraînement de la Commanderie ce mardi matin, selon les informations de RMC Sport.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer