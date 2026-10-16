OM-Olympiakos : une consigne spéciale a été donnée aux journalistes grecs

Il valait mieux rester stoïque. En amont du match entre l’OM et l’Olympiakos, une consigne assez particulière a parcouru les travées du Vélodrome à l’intention des journalistes grecs . Un mot d’ordre : pas de célébrations. Dans le contexte compliqué entourant la rencontre, la direction de la sécurité a sans doute voulu éviter tout débordement.

Une tribune de presse bien calme

Selon les informations de L’Équipe , des agents de sécurité ont dû transmettre ces consignes aux journalistes grecs présents ce jeudi soir au stade Vélodrome, dans l’unique but, évidemment, de ne pas exacerber les tensions entre supporters. Un grand silence a sans doute dû parcourir la tribune de presse après l’unique but de la partie, inscrit par l’Argentin Santiago Hezze ……

LT pour SOFOOT.com