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OM, OL, Rennes, Les dates des principales rencontres de Ligue Europa
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 20:57
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OM, OL, Rennes, Les dates des principales rencontres de Ligue Europa

OM, OL, Rennes, Les dates des principales rencontres de Ligue Europa

De retour en Ligue Europa pour la première fois depuis la saison 2023-2024, Rennes a tiré un tableau plutôt abordable : Sparta Prague, Sturm Graz, Nimègue, Juventus, OFI Crète, Dinamo Zagreb et Olympiakos sont au menu des Bretons. Les Rouge et Noir débutent par un déplacement sur la pelouse des Autrichiens de Sturm Graz , le mercredi 16 septembre prochain , alors que les Lyonnais se déplaceront à Anderlecht en même temps (21 heures). Pour leur principal match, les joueurs de Franck Haise se déplaceront à Turin le 22 octobre prochain (18 h 45).

L’OM, de son côté, démarrera sa campagne européenne par un déplacement chez le Beşiktaş…

UL pour SOFOOT.com

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