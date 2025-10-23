OM : ô sabordage !

L'OM s'est incliné sur la pelouse du Sporting (2-1), alors que les protégés de Roberto De Zerbi avaient la maîtrise et l'avantage. Une expulsion, des mauvais choix tactiques et des faits de jeu ont condamné les Marseillais à repartir bredouilles de Lisbonne. Et ce n'est pas de la faute de l'arbitre.

« C’est compliqué quand on vous rend la tâche difficile. Ce soir les arbitre n’ont pas du tout été au niveau, il n’y a rien eu pour nous », lâchait Pierre-Emerick Aubameyang après l’amère défaite des Marseillais face au Sporting (2-1), ce mercredi soir. Au pire de la mauvaise foi, a minima un manque de lucidité de l’attaquant olympien sur le déroulé de la rencontre qui venait de s’achever quelques instants auparavant. Certes, les Phocéens ont joué de malchance sur plusieurs faits de jeu. Oui, la VAR a infirmé toutes les décisions qui auraient pu bénéficier à l’OM, mais les protégés de Roberto De Zerbi et le tacticien italien en personne se sont surtout auto-sabordés, à Lisbonne, où ils avaient pourtant toutes les cartes en mains pour repartir avec le sourire et les trois points.

"C'est SCANDALEUX" 😡 Pierre-Emerick Aubameyang très remonté contre l'arbitrage après la défaite de l'OM face au Sporting 🗣️#SCPOM | #UCL pic.twitter.com/wqFl3ZCPmy…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com