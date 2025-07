OM-Medina : folie à deux

Nouveau défenseur central de l’Olympique de Marseille, Facundo Medina va apporter sa fougue et son expérience sur la Canebière. Un profil plus que bienvenu pour les Phocéens, en grande difficulté dans ce secteur de jeu la saison dernière.

« On a été une équipe qui a pris beaucoup de buts pour être deuxième, même si on a compensé offensivement. Quand tu commences avec un coach au style de jeu tellement prédéterminé, c’est difficile de s’adapter pleinement. C’est notre obligation de lui donner les profils nécessaires pour jouer son jeu. Je suis d’accord, on ne l’a pas vu à 100 %, et c’est aussi notre faute de ne pas lui avoir donné tous les profils nécessaires. » La tirade est signée Pablo Longoria, au moment de faire le bilan de la saison écoulée, et de se projeter sur les besoins de son OM en défense centrale. Une priorité établie dès l’entame du mercato et dans laquelle s’inscrit la venue de Facundo Medina, négociée de longue date et officialisée ce mercredi. Un profil idéal pour combler les lacunes phocéennes et répondre aux besoins de Roberto De Zerbi.

𝐅𝐚𝐜𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐧𝐚 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐏𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 🔵⚪️ Le défenseur argentin 🇦🇷 rejoint l’Olympique de Marseille en provenance du RC Lens 🔥 pic.twitter.com/XuzEVR5PLA…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com